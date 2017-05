Het Bacchus Wijnfestival komt terug in het Amsterdamse Bos

Het Bacchus Wijnfestival is vanaf 9 juni weer terug in het Amsterdamse Bos. Het festival viert de weekenden van 9 en 16 juni een feestje met een culinaire en muzikale line-up met artiesten als o.a. Douwe Bob, Extince, The Flexican en Erick-E. Culinair platform Munchies is aanwezig met een eigen restaurant en natuurlijk vloeit de wijn van tien wijnwinkels uit Groot-Amsterdam rijkelijk. Nieuw dit jaar is de honden photobooth, speciaal voor viervoeters en eigenaars die zich voor de eeuwigheid willen vastleggen. Voor de jongsten onder ons is er een kinderhoek met silent disco, schmink en vermaak van kunstenaar Boxie.

De wijnwinkels presenteren uit alle hoeken van de wereld presenteren de wijnwinkels hun beste wijnen per glas en per fles. Een glas wijn begint bij € 3,-, maar voor ietsjes meer kun je ook een glas Cristal krijgen. Bij binnenkomst krijg je direct een eigen wijnglas dat je mee naar huis mag nemen. Achter iedere wijn schuilt natuurlijk een interessant verhaal om uren over te praten, maar het genieten staat voorop.

Sterrenchefs Chris Naylor (restaurant Vermeer), Ivan Beusink (RIJKS), Alain Caron (Café Caron) en Nel Schellekens (ex De Gulle Waard), Tosao van Coevorden (De Japanner), Marnix Benschop (ex Noma) en Alexander Wong (FG Restaurant) serveren zij dagelijks dertig couverts. Voor wie deze gastronomische boot mist is er natuurlijk ook veel lekkers bij de foodtrucks en zijn er proeverijen van onder andere Paul Mas.

Tijden en kaarten

Het festivalterrein opent de vrijdagen om 16:00 en de overige dagen om 14:00. Vrijdag en zaterdag sluit het festival om 23:00 en zondag om 21.00. Kaarten zijn online en bij deelnemende wijnwinkels verkrijgbaar. Regulier entree kost € 15,00. Een “Dik Voor Mekaar” kaart is één dag entree, een glas gevuld met bubbels bij binnenkomst en 10 munten voor eten en drinken. Deze kaart kost € 50,-. Alle prijzen zijn exclusief fee. Er is een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar aan de deur.

Voor meer informatie, zie www.bacchuswijnfestival.nl.