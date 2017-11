Hoewel de tijdloze badkamer nog steeds erg populair is, zijn er ieder jaar toch ook wel weer enkele badkamertrends die opvallen. Voor 2018 geldt vooral dat het in de badkamer gaat om luxe. Het mooie aan het begrip ‘luxe’ is, dat het breed te interpreteren is en naar ieders eigen wensen in te vullen. Een luxe badkamer geeft je iedere dag weer een hotelervaring bij je thuis. De luxe kan daarbij zowel uit grote als uit kleine details bestaan.

Benieuwd naar de trends zoals een luxe uitstraling die we volgend jaar veel in badkamers gaan zien? Doe dan alvast hieronder je badkamer inspiratie voor 2018 op!

Warme en natuurlijke kleuren in de badkamer

Het gebruik van natuurlijke materialen en materialen met warme kleuren zijn al een aantal jaar populair. Deze trend zal ook niet zomaar verdwijnen nu zaken zoals duurzaamheid en energieverbruik nog steeds veel aandacht krijgen in onze woningen en het interieur van bijvoorbeeld keuken en badkamers. Een badkamer is niet langer een puur functionele ruimte, maar steeds meer een ruimte waar je kunt ontspannen en tot rust komt komen. Natuurlijke materialen en warme, rustgevende kleuren helpen hierbij.

In de badkamer wordt niet meer standaard gekozen voor een contrast tussen hoogglans wit en vaak mat donkergrijs, maar komen warme en diepe kleuren steeds meer voor. De luxe zie je terug in het gebruik van alternatieven voor veelgebruikte wand- of vloertegels, zoals materialen met de uitstraling van hout. Er zijn bijvoorbeeld zowel tegels van keramiek (keramisch parket) als van pvc die prima op diverse plaatsen in de badkamer kunnen worden toegepast, zelfs in de douche. Het gebruik van net iets luxere materialen geeft je ’s ochtends een majestueus gevoel om de dag in stijl – en alle rust – te beginnen.

Blijvende populariteit van tijdloze badkamers

Maar niet iedereen durft voor trendgevoelige elementen in de badkamer te kiezen. Omdat zij bang zijn dat zijzelf na een tijd erop zijn uitgekeken, of dat het geïnteresseerden bij een eventuele toekomstige verkoop van de woning zal afschrikken. Een goede oplossing is dan te kiezen voor een tijdloze badkamer, en de sfeer door middel van accessoires te bepalen. Op onderstaande afbeelding wordt bijvoorbeeld het tijdloze grijs en wit mooi gecombineerd met natuurlijke elementen zoals het houten krukje naast het bad en de planten in de vensterbank.

Overigens zijn er zelfs in het interieur van tijdloze badkamers bepaalde trends te bespeuren. De luxe is in onderstaande badkamer ook bijvoorbeeld goed zichtbaar door het ruime vrijstaande ligbad met vrijstaande badkraan. In 2018 breidt deze trend zich uit, en zullen er zelfs vrijstaande wastafelkranen gezien gaan worden. De luxe blijkt verder uit de keuze voor niet alleen een toilet, maar daarnaast ook voor een urinoir.

En ook de tegels zijn aan bepaalde modegevoelige trends onderhevig, voor wat betreft grootte en vorm. Veel mensen kozen de afgelopen jaren bijvoorbeeld voor wandtegels van 30 bij 60 centimeter. Volgend jaar zullen er enerzijds meer kleinere wandtegels gezien worden zoals de retro metrosteentjes, maar anderzijds ook juist grotere wandtegels met een afmeting van bijvoorbeeld 75 bij 75 centimeter. Deze laatste hebben als bijkomend voordeel dat ze het ruimtelijk gevoel in een badkamer extra vergroten.

Heb je al genoeg inspiratie om te bedenken hoe jouw favoriete luxe badkamer eruit komt te zien?