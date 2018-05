Barack en Michelle Obama gaan films en series produceren voor Netflix

Barack Obama en Michelle Obama zijn een meerjarige overeenkomst aangegaan om films en series te produceren met Netflix. De Obamas zullen een gevarieerde mix van inhoud produceren, inclusief het potentieel voor scriptseries, unscript-series, docu-series, documentaires en functies. Deze projecten zullen te zien zijn in 190 landen.

“Een van de eenvoudige geneugten van onze tijd in openbare dienst was om zoveel fascinerende mensen uit alle lagen van de bevolking te ontmoeten en hen te helpen hun ervaringen met een breder publiek te delen,” zei president Obama. “Daarom zijn Michelle en ik zo enthousiast om samen te werken met Netflix – we hopen de getalenteerde, inspirerende, creatieve stemmen te cultiveren en te cureren die in staat zijn meer empathie en begrip tussen mensen te bevorderen en hen te helpen hun verhalen met de hele wereld te delen. ”

“Barack en ik hebben altijd geloofd in de kracht van verhalen om ons te inspireren, ons anders te laten denken over de wereld om ons heen en ons te helpen ons verstand en ons hart open te stellen voor anderen”, zei mevrouw Obama. “De ongeëvenaarde service van Netflix past goed bij de soorten verhalen die we willen delen, en we verheugen ons op de start van deze spannende nieuwe samenwerking.”