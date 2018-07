Barbecuen en kanker: 8 tips om gezonder te barbecuen

Niets staat meer voor de zomer dan een barbecue in de achtertuin met: steaks, hamburgers, varkensvlees, kip en spareribs, om er maar een paar te noemen. Maar grillmeesters oppassen – onderzoek heeft aangetoond dat grillen met hoog vuur je risico op kanker kan verhogen.

Hoe verhoogt het roosteren van vlees door hoge temperaturen je risico op kanker?

Wanneer rundvlees, varkensvlees, vis of gevogelte wordt gekookt met behulp van hoge-temperatuurmethoden, kunnen chemicaliën genaamd heterocyclische amines (HCA’s) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) worden gevormd. Deze HCA’s en PAK’s zijn mutageen, wat betekent dat ze veranderingen in je DNA kunnen veroorzaken, waardoor je risico op het ontwikkelen van kanker toeneemt. Het goede nieuws is dat er eenvoudige manieren zijn om die risico’s te helpen verminderen. Met slechts een beetje voorbereiding en slimme voedselkeuzes, kan barbecuen leuk, heerlijk en gezond zijn.

Hier acht tips die kunnen helpen om het risico op het ontwikkelen van kanker tijdens het barbecuen te verkleinen:

Vermijd bewerkt vlees.

Sla bewerkt vlees zoals bacon, ham, worst en hotdogs, over. Kankerverwekkende stoffen vormen wanneer deze vetten bewaard worden. En het eten van deze vleessoorten kan het DNA van een persoon beschadigen, waardoor het risico op colorectale kanker toeneemt.

Beperk rood vlees.

Het eten van te veel rood vlees zoals varkensvlees, lamsvlees en rundvlees (inclusief hamburgers) kan iemands kankerrisico verhogen. Probeer in plaats daarvan kippenborsten zonder vel en vis te grillen.

Gebruik een marinade.

Het marineren van vlees in azijn, citroensap en kruiden zoals mint, rozemarijn, dragon of salie kan de HCA-vorming met maar liefst 96% verminderen. Slechts 30 minuten kan helpen.

Grill het vlees niet op directe hitte.

Draai de vlam op een deel van de grill en leg het vlees op het andere deel dat geen vlam heeft.

Draai het vlees regelmatig.

Als het vlees wordt blootgesteld aan directe vlammen, zorg er dan voor dat je het vaak omdraait om blootstelling aan HCA te verminderen.

Kook of verbrand geen vlees, gevogelte of vis.

Door het verkolen, branden of grillen van vlees, gevogelte en vis bij hoge temperaturen ontstaan ​​er heterocyclische amines (HCA’s). Deze HCA’s kunnen iemands genen beschadigen, waardoor het risico op maag- en darmkanker toeneemt. Als tijdens het grillen delen van het vlees verkoold worden, snijd ze dan af kort voordat je ze serveert. Dat zal ook helpen om blootstelling aan deze schadelijke chemicaliën te verminderen.

Snijd het vet af.

Kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vormen zich in de rook wanneer vet uit vlees, gevogelte of vis op de hittebron druipt. Die met PAH gevulde rook bedekt dan je voedsel.

Zorg ervoor dat je fruit en groenten serveert samen met het gegrilde vlees.

Groenten en fruit bevatten antioxidanten die de effecten van deze kankerverwekkende stoffen tegengaan.