Barbie komt met een unieke Hidjab Barbie

Mattel eert Ibtihaj Muhammad, de eerste Amerikaanse Olympiër die een hidjab draagt tijdens de spelen, door haar een unieke pop te geven in haar gelijkenis. De pop werd onlangs onthuld tijdens de Glamour Women of the Year Live Summit, een jaarlijks evenement dat jonge vrouwen de gelegenheid biedt om te horen van geselecteerde eerdere Women of the Year vrouwen uit het verleden en heden, evenals andere invloedrijke leiders uit verschillende velden.

Muhammad is de nieuwste die geëerd wordt als onderdeel van het Barbie Shero- programma dat vrouwen erkent die grenzen verleggen om de volgende generatie meisjes te inspireren. Mohammed ontving deze pop van Shero, bodyactivist en model van vorig jaar, Ashley Graham.

De pop ligt in 2018 in de winkels.