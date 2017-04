Bebe Rexha voor concert naar Paradiso Amsterdam

Bebe Rexha is een van de snelst groeiende nieuwe artiesten in het pop genre. Vorig jaar was ze al in ons land te bewonderen als host van de EMA’s op 6 november in Ahoy, Rotterdam. Nu komt ze terug voor een volledige show op woensdag 3 mei a.s. in Paradiso te Amsterdam. De uit Brooklyn afkomstige zangeres begon in 2010 te zingen in de band Black Cards (met de bassist van Fall Out Boy). In 2012 stopte ze hiermee, om aan haar solocarrière te werken. Een jaar later tekende ze een contract bij Warner Bros Records en brak ze door als songwriter, waaronder het nummer ‘The Monster’ van Eminem & Rihanna. Daarna begon het balletje te rollen als zangeres en scoorde ze een aantal hitjes. Haar tweede EP ‘All Your Fault’ is net uit en wereldwijd scoorde ze een gigantische hit met ‘In The Name of Love’, samen met Martin Garrix.

Woensdag 3 mei 2017

Paradiso

Amsterdam

Kaartverkoop is reeds gestart via Ticketmaster.nl