Soms is het nodig je seksleven wat spannender te maken, en een striptease geven aan je partner is hiervoor de ideale manier. Er is niets sexyer dan volledig de controle te hebben en je partner te laten zien wat je hebt, terwijl je lagen losmaakt om je lichaam te onthullen. Als je denkt dit lijkt me wat, dan hebben we hier de beginnershandleiding voor de perfecte striptease.

Regels

Allereerst helpt het vaststellen van een aantal basisregels jou om volledig in controle te zijn en het voegt een mate van professionaliteit toe, waardoor het alleen maar sexyer wordt. Niet aanraken en niet praten zijn enkele eenvoudige ideeën, maar voel je vrij om te experimenteren zoals je wilt; jouw show, jouw regels. En als je partner gewoon zijn handen niet voor zichzelf kan houden, waarvan we vermoeden dat dit misschien het geval is, overweeg dan het gebruik van handboeien om hem in toom te houden. De terughoudendheid in combinatie met het verlangen zal ervoor zorgen dat hij het steeds heter krijgt.

Voorbereiding

Het is belangrijk om te onthouden dat je een show geeft, en voorbereiding en aandacht voor detail zijn dan ook essentieel …

De atmosfeer creëren

Bepaal waar je de striptease gaat geven en zorg voor dim licht, genoeg om de stemming te creëren, maar zorg ervoor dat jij en je partner elkaar nog steeds kunnen zien. Zorg voor een mooi lied op de achtergrond die je leuk vindt en die ervoor zorgt dat je die heupen wilt schudden.

Kleding kiezen

Draag iets wat sexy is, los zit, en waar je je comfortabel in voelt, dat ook nog makkelijk uit te trekken is. Misschien wil je een thema aan je kostuum toevoegen – denk aan een serveerster, verpleegster of een andere fantasie waarvan je denkt dat je partner ervan zal genieten.

Toebehoren toevoegen

Heeft je show nog andere attributen nodig? Het hoeft niet alleen verenboa of leren zweep te zijn die bij je outfit hoort; je kunt dingen zoals stoelen of ander meubilair opnemen, een spiegel of zelfs een hot wax massagekaars als je dingen echt kinky wilt maken!

Show Time

Als je alle stappen hebt doorlopen is het tijd voor het hoofdevenement … de striptease. Begin langzaam. Zorg ervoor dat je je partner zo zit dat hij altijd het beste zicht op de show heeft en gebruik de eerste paar minuten om je ritme op gang te krijgen. Gebruik de muziek, plaag je partner en als je hem eenmaal hebt waar je wilt, zal het volgende vanzelf komen.

Zodra je voelt dat de tijd rijp is, kan de striptease zelf beginnen en is het aan jou om te bepalen hoe de snelheid verloopt wanneer je je kleding uittrekt, zorg ervoor dat dit niet te snel of te langzaam wordt. Daag de verwachting uit door te beginnen met accessoires die je misschien draagt, zoals een riem, hoed, handschoenen of bril, en werk vanaf daar verder. Neem de tijd en verwijder alles in de gewenste volgorde. Als je eenmaal bij de laatste stukjes bent, zal je partner het niet meer kunnen uithouden. Wat daarna komt, laten we aan je verbeelding over.

Tijdens het hele proces is het belangrijk om te onthouden dat het leuk is om een ​​striptease te doen, dus wees niet bang om een ​​fout te maken. Mocht het niet volgens plan verlopen, geef niet op, doe je best om met de stroom mee te gaan en laat het je zelfvertrouwen niet verliezen.