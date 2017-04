Begrip van geld vermindert zorgen over de leeftijd

Mensen die een beter inzicht hebben in financiën, hebben minder kans om zich druk te maken over het leven. Het lijkt erop dat het vermogen om te begrijpen hoe geld werkt, mensen in staat stelt om meer activa en inkomen te accumuleren gedurende hun leven, waardoor het vertrouwen voor de komende jaren groter wordt. Daarnaast zorgt het voor een grotere perceptie voor risico’s en maakt het het gemakkelijker voor degenen die later in het leven een dilemma hebben. Deze bevindingen blijken uit een nieuwe Japanse studie.

Respondenten werden ook gevraagd over hun geaccumuleerde rijkdom, activa en levensstijl – en om de mate van angst die ze voelden over het leven na 65 jaar te beoordelen. De overheersende uitkomst is dat de mensen die meer verdienen en accumuleren in hun leven – zich minder zorgen maken over het oud worden. Het blijkt ook dat het de perceptie van mensen helpt om risico’s en onzekerheden te vormen, waardoor ze meer in staat zijn en zelfverzekerd zijn in het aanpakken van welke problemen het leven hun kant op brengt.

Leeftijd speelt ook een belangrijke rol, met angstniveaus rond de 40. De onderzoekers suggereren dat mensen op deze leeftijd de meeste verantwoordelijkheden thuis en op de werkplek hebben, maar met minder geld en tijd om ze te ondersteunen, waardoor de angst over het hier en nu – en hun reis vooruit, toeneemt.

Interessant is dat als mensen ouder worden, hun angstniveaus wegvallen door toegang tot sociale zekerheid. Het hebben van kinderen daarentegen verhoogde de angstniveaus – vermoedelijk door de zorg van de respondent voor het welzijn van hun kinderen – en hun eigen.