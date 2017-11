Belangrijke dingen die je moet doen voor een sollicitatiegesprek

Veel mensen zijn nogal zenuwachtig voor een sollicitatiegesprek, hoewel een uitnodiging al een teken is dat ze in ieder geval wel iets in je zien. Als jij ook zo iemand bent, is het verstandig om je er goed op voor te bereiden. Hier enkele belangrijke dingen die je moet doen voor het gesprek, om je kansen op de baan te vergroten.

1. Doe je huiswerk

Een van de belangrijkste dingen die je moet doen voor een sollicitatiegesprek is onderzoek. Kom zo veel mogelijk te weten over het bedrijf, over de baan en zelfs over de mensen die daar werken en met wie je het gesprek hebt. Zij doen overigens ook onderzoek naar jou.

2. Oefen

Houd er rekening mee dat je iets niet goed kan doen als je niet oefent. Vraag een vriendin of een familielid om je te helpen en doe een rollenspel, of je kunt zelfs een spiegel gebruiken om jezelf te zien. Bereid belangrijke informatie die je wilt gebruiken voor, en herhaal totdat het je gemakkelijk afgaat.

3. Maak een lijst met vragen

Tijdens een sollicitatiegesprek word je altijd gevraagd of je zelf vragen hebt. Wees goed voorbereid en maak een lijst met vragen voor het gesprek. Probeer om vragen over salaris of vakantie te vermijden en focus op het vinden van meer over wat je verantwoordelijkheden zullen zijn in het geval dat je die baan krijgt.

4. Bereid je outfit voor

Het voorbereiden van je outfit voor een sollicitatiegesprek kan wat uitdagend zijn. Kleed je voor succes, want als je dat uitstraalt, voel je je ook zo. Houd er wel rekening mee dat een sollicitatiegesprek geen modeshow is, dus probeer professionele zakelijke kleding te dragen die bij de baan past, en je zal zeker een goede indruk maken.

5. Visualiseer een positief gesprek

Dit is een zeer behulpzame techniek die veel mensen gebruiken wanneer ze een bepaald doel willen bereiken. In de dagen voor het sollicitatiegesprek, probeer jezelf rustig, ontspannen en comfortabel te zien in het gesprek. Herhaal dit keer op keer totdat het zo bekend wordt dat het deel uitmaakt van je zelfbeeld.

6. Zorg voor voldoende slaap

Zorg ervoor dat je de nacht voor het gesprek genoeg slaapt. Ga vroeg naar bed, drink wat warme melk of thee (vermijd alcoholgebruik), zet je wekker en probeer goed te slapen, wetend dat je goed voorbereid bent voor het gesprek en dat je een goede indruk zal maken bij je potentiële werkgevers.