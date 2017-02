Beleef zelf de training van de geleidehond via virtual reality

Als je altijd al hebt willen meekijken over de schouder van een geleidehondentrainer, kan dat vanaf nu. KNGF Geleidehonden heeft een virtual reality (VR)-video gelanceerd om inzicht te geven in het werk van de blindengeleidehond en hoe deze wordt getraind. Beleef het straatbeeld vanuit het oogpunt van de geleidehond in opleiding en bekijk welke keuzes hij onderweg maakt om obstakels te omzeilen. Maak van dichtbij mee hoe de hond een toonbank in een winkel zoekt, nauwe doorgangen leert inschatten en zie hem als ‘gewone hond’ spelen met soortgenoten op het veld.

De film is te bekijken via geleidehond360.nl, met of zonder VR-bril.