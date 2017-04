Ben jij je haar zat? Dit zijn de tips!

Mooi haar is een must voor vrouwen, want als je haar goed zit, zie je er gelijk ook beter uit. En eigenlijk zijn wij vrouwen gezegend met ons haar, want wij kunnen er in tegenstelling tot mannen, veel kanten mee op. We kunnen het lang laten worden, kort knippen, kleuren en diverse kapsels maken. Maar ondanks de vele mogelijkheden die we hebben, worden we regelmatig moe van ons haar, en raken in een stijl sleur. Want we zijn bang dat een nieuw kapsel of nieuwe kleur ons niet goed zal staan. Dit kan ertoe leiden dat veel vrouwen jaar na jaar met hetzelfde kapsel rondlopen. Dus als jij je haar zat bent en behoefte hebt aan iets nieuws, lees dan verder voor onze eenvoudige tips die je look kunnen transformeren.

Zorg goed voor je haar. Als eerste is het belangrijk goed voor je haar te zorgen. Gezond haar ziet er glanzend en vol uit, en dat is toch wat je wilt. Dus was het regelmatig, gebruik een conditioner en neem af en toe een haarmasker. Zorg er wel voor dat je de producten koopt voor het haartype dat je hebt. Is het droog, vettig, gekleurd, krullend of heb je last van roos? Het is belangrijk dat je weet dat iedere soort haar een andere soort verzorging nodig heeft.

Borstel of kam je haar elke dag. Het is goed voor je haar om het elke dag te borstelen of kammen. Hierdoor verspreiden de natuurlijke oliën zich, en ontdoe je het van alle klitten.

Experimenteer met verschillende kapsels. Als je wat vrije tijd hebt, probeer dan te experimenteren met een aantal nieuwe kapsels. Alleen als je het probeert kom je erachter of een nieuwe stijl bij je past. Geen idee waar te beginnen? Kijk op Youtube naar filmpjes met een stap voor stap handleiding. Als je regelmatig oefent krijg je het zo onder de knie.

Probeer styling tools

Je kunt heel snel een ander kapsel krijgen door verschillende styling tools uit te proberen. Denk aan een föhn, een krultang, een stijltang of haarrollers.

Accessoires

Als je niet zo snel iets durft te veranderen, kan je altijd nog investeren in een aantal accessoires. Denk onder andere aan speldjes, haarbanden, bloemen, of een strik. Deze kunnen wat flair toevoegen aan je kapsel, zonder dat je teveel hoeft te veranderen. Zelfs met een kleine, prachtige speld kan je haar er anders en mooier uit zien.

