Je bent wat je eet, en wie je kent

Omringd worden door mensen met een hoge status kan mensen helpen om slank te blijven, maar alleen als je een vrouw bent, suggereert nieuw onderzoek. De studie onthult nieuwe nuances in de relatie tussen het gewicht van een persoon en de sociaal-economische status van mensen die dicht bij hen zijn, en suggereert dat het geslacht een belangrijke rol in die relatie speelt. Voor de studie werd de relatie tussen het gewicht van een individu geanalyseerd, zoals gemeten door een visuele beoordeling, de sociaal-economische status van de mensen waar ze dicht bij zijn zoals hun opleidingsniveau, lifestyle en geslacht.

De gegevens bevestigen dit: mensen met een meer opgeleid persoonlijk netwerk hebben meer kans om zichzelf te beschrijven als atletisch, wat kan leiden tot een lager lichaamsgewicht. Echter, dit geldt alleen voor vrouwen. Voor mannen geldt echter het omgekeerde: meer hogere status contacten wordt geassocieerd met hogere gewichten. De onderzoekers speculeren dat terwijl slankheid nog steeds meer het ideaal voor vrouwen is als hun sociaal-economische status hun sociale contacten verhoogt, kunnen mannen meer sociale druk voelen om te bewijzen dat ze mannelijke kostwinners zijn die bezorgd zijn over overgewicht en gewicht’s controle. Zo kunnen zij minder geneigd zijn om een gewicht-bewuste levensstijl te beoefenen, zoals een dieet of sporten, dan vrouwen.