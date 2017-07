Bij het beoordelen van potentiële vrienden, bewegen de ogen van mannen en vrouwen anders

Waar zitten je ogen bij het beoordelen van een persoon voor een mogelijke vriendschap? Kijken ze ergens anders als je denkt om degene te vragen voor een date? Een nieuwe studie toont aan dat mensen het lichaam anders scannen, afhankelijk van of iemand wordt beoordeeld als een potentiële vriend of toekomstige romantische partner. Het onderzoek volgde de oogbewegingen van 105 heteroseksuele mensen toen ze foto’s van vreemden bekeken, terwijl ze vragen beantwoordden over hun interesse in het worden van vrienden of een potentiële partner.

Uit de studie bleek dat heteroseksuele mannen en vrouwen langer en vaker keken naar het hoofd of de borst van het tegenovergestelde geslacht bij het beoordelen van potentieel date materiaal in vergelijking met mogelijke vriendschap. Omgekeerd, keken zowel mannen als vrouwen met grotere frequentie naar de benen of voeten toen ze platonische in plaats van seksuele oordelen maakten.

Mannen die langer en vaker keken naar het hoofd, waren minder geïnteresseerd in een platonische relatie, wat suggereert dat mannen naar gezichten kijken met een kritisch blik. Het onderzoek vond ook dat alleenstaande vrouwen in het bijzonder meer keken naar een mogelijke romantische partner dan vrouwen die al in een relatie waren keken naar hun vrienden. En kijken naar het midden van het lichaam – benen, taille, heupen of borst – bleek belangrijker voor zowel romantiek als vriendschap. Vrouwen die langer en vaak vaker naar het hoofd keken waren vooral geïnteresseerd in vriendschap. Benen en voeten waren de minst waargenomen gebieden in het algemeen.