Bescherm je hond tegen hondengriep

Hondengriep is weer in opkomst. De zeer besmettelijke luchtweginfectie veroorzaakt hoesten en koorts, en leidt soms tot longontsteking bij honden. Net zoals griep bij mensen, verspreidt hondengriep wanneer een besmette hond niest of hoest, waardoor het virus in de lucht en omgeving wordt verspreid. Het virus kan dagenlang in de lucht overleven, zodat een hond de ziekte kan opvangen van een verontreinigd oppervlak zonder ooit in direct contact met de drager te zijn geweest. Daarom worden huisdieren vaak besmet op plaatsen waar andere honden samenkomen – met name hondenopvang en hondensalons. Het risico stijgt tijdens de zomervakantie maanden en het vakantieseizoen omdat meer honden verblijven in kennels. Routine reiniging is niet voldoende om het virus uit te roeien.

De symptomen van hondengriep omvatten hoge koorts, hoesten, verlies aan eetlust en lusteloosheid, en kunnen twee tot drie weken duren. Er zijn geen medicijnen voor het behandelen van hondengriep; De ziekte moet zijn loop volgen. Terwijl de meeste honden zich herstellen, kunnen 10 tot 15 procent een longontsteking krijgen. Puppies en oudere honden lopen het grootste risico.

Enkele tips:

* Vermijd sociale situaties zoals kennels en hondenopvang tijdens het piekgriepseizoen, omdat het virus zich snel verspreid bij een groep. Overweeg oppas aan huis of een uitlaat service, vooral als je hond in een hogere risicogroep zit.

* Vraag je dierenarts naar de risicofactoren van je hond en of de beschikbare vaccins een goede optie zijn.

* Als je hond griepverschijnselen heeft, breng hem onmiddellijk naar de dierenarts voor beoordeling en behandeling. En als hij met hondengriep wordt gediagnosticeerd, houd hem tenminste drie weken van andere honden weg, zodat hij de infectie niet verspreidt.