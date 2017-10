Beste manier om emoties bij anderen te herkennen: Luister

Als je wilt weten hoe iemand zich voelt, zou het beter zijn om je ogen te sluiten en je oren te gebruiken: Mensen hebben de neiging om de emoties van anderen beter te herkennen wanneer ze luisteren en niet kijken, aldus nieuw onderzoek. Het onderzoek suggereert dat het vertrouwen op een combinatie van vocale en gezichtssignalen, of alleen gezichtssignalen, de beste strategie is om de emoties of intenties van anderen nauwkeurig te herkennen.

In de studie werd een reeks van vijf experimenten gedaan bij meer dan 1.800 mensen. In elk experiment werden individuen gevraagd of om interactie met een andere persoon te maken of werden ze met een interactie tussen twee anderen gepresenteerd. In sommige gevallen konden de deelnemers alleen maar luisteren en niet kijken; in andere gevallen konden ze kijken maar niet luisteren; en sommige deelnemers mochten zowel kijken als luisteren. In een geval luisterden de deelnemers naar een geautomatiseerde stem die een transcript van een interactie leest – een voorwaarde zonder de gebruikelijke emotionele inflectie van de menselijke communicatie.

In alle vijf experimenten waren individuen die alleen maar luisterden zonder te observeren, in staat om de emoties die door anderen ervaren worden, nauwkeuriger te identificeren. De enige uitzondering was wanneer deelnemers naar geautomatiseerde stemmen luisterden, wat resulteerde in de slechtste nauwkeurigheid van iedereen.