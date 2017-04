De betaalbare bruidsjurken van Topshop

Ga je binnenkort trouwen? Dan is de nieuwe bruidscollectie van Topshop een aanrader! De collectie omvat vijf bruidsjurken in een assortiment van veelzijdige silhouetten. Elke stijl is elegant ontworpen met detaillering waaronder satijn, bloemen applicaties in zijde organza, gedrapeerd kant en fijne tule. Ook voor de bruidsmeisjes is er genoeg keuze – je hebt 25 verschillende jurken om uit te kiezen! Een selectie van schoenen,

lingerie en haaraccessoires voor de grote dag, maken het aanbod compleet.

Het goede nieuws: de prijzen van de bruidsjurken liggen tussen de €490-1,100, de schoenen kosten €110, en de jurken voor de bruidsmeisjes €117-325. De bruidscollectie is vanaf 13 april verkrijgbaar.