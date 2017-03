Als je op zoek bent naar inspiratie op het gebied van interieur en design, dan is de Beurs Bouw & Wonen een aanrader. Ook als je plannen hebt om je droomhuis te laten bouwen kun je er terecht. Op de beurs vind je de laatste trends, leukste gadgets en handige demo’s verdeeld over verschillende pleinen. De pleinen zijn Interieur & inrichting, Koken, Badkamer, Warmte, Ramen en deuren, Dak, Lichtoplossingen, Internet of Things, VvE-plein 1, VvE-plein 2, Langer zelfstandig wonen, Doe-het-zelf, Bouwen,

Verbouwen en Tuin. Op deze pleinen worden diverse activiteiten en events georganiseerd. Eromheen staan stands waar je de getoonde producten kunt aanschaffen. De Beurs Bouw & Wonen vindt plaats van 30 maart t/m 1 april 2017.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl