Bezorgd over de pijn van de bevalling? Het is niet zo erg als je denkt!

Weinig dingen ontmoedigen vrouwen die voor het eerst moeder worden meer dan het vooruitzicht van een bevalling. Ze vragen zich af: zal mijn baby in orde zijn? Hoe zal de bevalling eruit zien? Hoe pijnlijk zal het zijn, en kan ik het aan? De boodschap van moeders die het al hebben meegemaakt is geruststellend. Ja, de bevalling is pijnlijk. Maar het is beheersbaar. Bijna de helft van de moeders (46 procent) zei zelfs dat de pijn die ze ervoeren met hun eerste kind beter was dan ze hadden verwacht, volgens een nieuw onderzoek. De onderzoeksresultaten suggereren dat proactief zijn bij het omgaan met pijn belangrijk is.

Wanneer het het meest pijn deed en hoe het was

Hoewel iets meer dan de helft zei dat weeën het meest pijnlijke aspect van de bevalling waren, zei ongeveer een op de vijf vrouwen dat persen of de pijn na de bevalling het meest pijnlijk was. Moeders van 18 tot 39 hadden meer kans om te zeggen dat pijn na de bevalling het meest pijnlijke aspect was dan die van 40 jaar en ouder. De meest voorkomende beschrijving van het ervaren pijnniveau was extreme menstruele krampen (45 procent), terwijl 16 procent zei dat het als slechte rugpijn voelde en 15 procent vergeleek het met een gebroken bot.