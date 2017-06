Bijna 50% van de mensen heeft een beste vriend via social media gemaakt

Mensen hebben gemiddeld tussen de 100- 200 social media volgers, maar toch slechts 3-5 wie ze offline zouden overwegen als ‘hechte’ vrienden. Ondanks de aanhoudende dominantie van social media, verlangen we er allemaal naar om onze vrienden in het echt te zien, en wanneer gevraagd naar hun favoriete middel van communicatie met vrienden, koos 69% dan ook voor een echte ontmoeting in persoon in plaats van via sociale media (11%), groep chats (8%), tekstbericht (8%) of een telefoontje (3%). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Diet Coke.

Hoe stimulerend dit ook mag klinken, social media lijkt toch een belangrijke rol te spelen op de manier waarop we een aantal vriendschappen in de eerste plaats vormen. Meer dan de helft van de mensen (54%) heeft iemand oorspronkelijk ontmoet op social media en 44% zegt dat ze een nieuwe beste vriend heeft ontmoet dankzij hun online netwerken.

Social media blijkt ook een noodzakelijke bron van vertrouwen voor velen, gezien het feit dat 23% toegeeft dat er slechts 10-25 likes nodig zijn om ons het gevoel te geven gewaardeerd te worden door onze online vrienden en 60% die zegt dat het helpt om hun vertrouwen te vergroten.