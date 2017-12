Wist je dat de meeste baby’s in Nederland het milieu heel zwaar belasten? Nee, eigenlijk niet, want het zijn niet de baby’s maar de ouders die het probleem vormen. Denk maar eens na over de ‘luierberg’, de enorme hoeveelheid luiers die een baby nodig heeft tot zijn zindelijkheid. Of vraag je eens af hoe flesvoeding eigenlijk wordt geproduceerd. Heb je enig idee hoe het milieu belast wordt met al die babyvoeding uit glazen potjes? En de enorme hoeveelheid shampoos, crèmes en doekjes die (chemisch) worden gemaakt? Steeds meer moeders willen het anders doen. Wil jij biologisch verantwoord voor je baby zorgen? Zo doe je dat!

Organische verzorgingsproducten

Natuurlijk wil je goed voor je kindje zorgen. Gelukkig zijn er veel biologische crèmes en verzorgingsproducten. Het merk Earth Mama is hier speciaal op gericht. Ze bieden alles aan wat je maar kunt bedenken, van billen crème tot shampoo. Elk product bestaat uit organische componenten en is biologisch afbreekbaar.

Een praktische babyfles

Veel merken van babyflessen hebben voor elke leeftijd een aparte fles. Je kunt beter kiezen voor één fles van een goed merk en alleen de spenen aanpassen aan de leeftijd. Check eens de Dr. Browns babyfles: deze fles heeft een luchtventiel en zorgt zo dat de baby geen luchtbelletjes binnenkrijgt. Zo krijgt je baby minder snel last van darmkrampjes. De fles kan mee vanaf de geboorte totdat je baby te groot is voor flessen.

Biologisch luieren

Wegwerpluiers zijn vreselijk schadelijk voor het milieu. Er zitten chemische stoffen in en bovendien zijn ze niet te recyclen. Er is maar een alternatief: wasbare luiers. Met wasbare luiers wordt het milieu veel minder vervuild, omdat ze maar één keer hoeven te worden gemaakt. Vervolgens kan de baby zijn hele luiertijd met dezelfde luiers doen. Er zijn heel veel verschillende soorten wasbare luiers, het is zeker de moeite waard om eens op onderzoek uit te gaan. Je bespaart er ook veel geld mee!

Gezonde voeding

Er is speciale flesvoeding te vinden die op biologische basis wordt gemaakt. Als je baby wat groter wordt, kun je de babyhapjes van groente of fruit het beste zelf maken. Kies voor biologische groenten en fruit, die je zelf in de blender tot lekkere papjes maakt. Koop liever geen kant en klare fruithapjes uit potjes, want hoe makkelijk ze ook zijn: ze vormen een enorme belasting voor het milieu.

Milieuvriendelijke kleertjes

Baby’s groeien snel en verbruiken dus veel kleertjes. Kies voor kleertjes die op een duurzame manier zijn gemaakt. Je kunt ook kiezen voor tweedehands kleertjes. Dan ben je niet alleen goedkoop uit, maar hergebruik is ook nog eens goed voor het milieu. Let op: dure merken zijn lang niet altijd duurzamer dan goedkope merken.

Biologisch en duurzaam leven is niet altijd het makkelijkst. Toch hoef je weinig te veranderen in de zorg voor je baby als je het op een biologische manier wilt doen. Misschien is het enige waar je echt aan moet wennen het gebruik van wasbare luiers. Maar zelfs dat went snel en het is met de moderne wasbare luiers lang niet meer zo vies als het vroeger was. Je kunt er ook flink wat geld mee besparen, wat je dan weer kunt gebruiken om duurzame babyspullen aan te schaffen. Zo help je het milieu en geef je je kind een betere toekomst.