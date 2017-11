Country superstar Blake Shelton is onder andere bekend als de vriend van Gwen Stefani, maar hij heeft nu een andere titel: Sexiest Man Alive 2017! Hij kreeg de titel gisteren van het magazine People, die jaarlijks de prijs uitreikt aan de meest sexy man ter wereld. Shelton, 41, is bekend als coach van The Voice in de Verenigde Staten. Vorig jaar was de meest sexy man Dwayne Johnson.