Blootstelling aan huisdieren kan allergie en overgewicht verminderen

Als je een reden hebt om een ​​hondenliefhebber te worden, wat dacht je van hun vermogen om kinderen te helpen beschermen tegen allergieën en overgewicht? Een nieuwe studie toonde aan dat baby’s uit gezinnen met huisdieren – 70 procent daarvan waren honden – hogere niveaus van twee soorten microben geassocieerd met een lager risico op allergische aandoeningen en obesitas toonden.

De nieuwste bevindingen zijn gebaseerd op twee decennia van onderzoek dat toont dat kinderen die opgroeien met honden lagere kans op astma hebben. De theorie is dat de blootstelling aan vuil en bacteriën vroeg in het leven, vroeg immuniteit kan creëren, hoewel de onderzoekers niet zeker weten of het effect optreedt van bacteriën op de harige vrienden of van menselijke overdracht door de dieren aan te raken. Het is veel te vroeg om te voorspellen hoe deze bevindingen zullen uit spelen in de toekomst, dus haal niet direct een hond in huis!