Bobbi Brown Cosmetics brengt glow terug met deze nieuwe Follow The Sun Collection! De collectie is geïnspireerd door drie zonovergoten bestemmingen Antigua, Maui, en Santa Barbara. Voor een Warme, all-over glow, is er de nieuwe Glow Stick en limited edition Eye Gloss, plus de limited edition tinten van Illuminating Bronzing Powder, limited edition Lip Gloss, en de cult-favoriet High Shimmer.

Verkrijgbaar vanaf deze maand bij o.a. Douglas.nl.