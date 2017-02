De eerste vijftien namen voor Bospop 2017 zijn bekend: Beth Hart, Doe Maar, Anouk, Dropkick Murphys, The Pretenders, Supertramp’s Roger Hodgson, Anastacia, Bløf, Wolfmother, Airbourne, Vintage Trouble, Gogol Bordello, My Baby, Laurence Jones en Xander and the Peace Pirates. Bospop vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017 op Evenemententerrein A2 Weert Noord. De kaartverkoop start aanstaande zaterdag 18 februari om 10.00 uur via Ticketmaster.

Op Bospop treden zesentwintig bands op, verdeeld over twee podia: het hoofd- en het tentpodium. Er is een gezellige camping met de benodigde faciliteiten, een 24-uurs tent en een sfeervolle festivalmarkt. Op de website www.bospop.nl staat alle beschikbare informatie over het festival, de artiesten en de kampeermogelijkheden.

BOSPOP 2017

Zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017 | Evenemententerrein A2 Weert Noord

Dagkaarten: € 65 (excl. € 2,50 servicekosten)

Weekendticket: € 100 (excl. € 2,50 servicekosten)

Camping: € 15 pp (excl. € 2,50 servicekosten)

Campertickets: € 30 (excl. € 2,50 servicekosten)

Groepskorting: bij de online aankoop van 10 tickets krijg je het 11de ticket gratis.

De kaartverkoop start aanstaande zaterdag 18 februari om 10.00 uur via: www.ticketmaster.nl of 0900 – 300 1250 (60 cpm).