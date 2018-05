Boy George met Culture Club naar Nederland voor concert

Boy George komt met de Culture Club terug naar Nederland voor een concert! De iconische Britse band is op woensdag 28 november te zien in AFAS Live in Amsterdam. Het concert maakt deel uit van de comebacktour van de groep. De band die begin jaren tachtig werd opgericht, staat bekend om zijn wereldwijde hits als ‘Do You Really Want To Hurt Me’ en ‘Karma Chameleon’.

Boy George and Culture Club

Woensdag 28 november 2018 20:00

AFAS Live, Amsterdam

Tickets voor de show zijn vanaf vrijdag 18 mei 2018 verkrijgbaar via Ticketmaster.nl.