Breng het ‘spa-gevoel’ in huis

In deze drukke tijd is niets lekkerder dan heerlijk te relaxen om bij te komen van de dag. Voor velen is een dagje naar de spa dag de perfecte manier om stress te verlichten, maar je hoeft hiervoor niet speciaal de deur uit, je kunt ook thuis een ruimte creëren waar je kunt ontspannen en genieten. Haal het ‘spa-gevoel’ in huis, met onderstaande tips.

Sfeer

De eenvoudigste manier om het spa-gevoel in je badkamer te maken is door sfeer. Zorg voor dimmende lichten, geurige kaarsen, bloemen en/of planten en mooie accessoires zoals zeepjes, flesjes en kommetjes. Een rustgevend muziekje op de achtergrond maakt het rustgevende gevoel compleet.

Zicht

Hoe de badkamer eruit ziet is het belangrijkste element voor het creëren van een spa-achtige vibe. Bij de meeste spa’s zie je geen overbodige dingen, en is een minimalistische stijl eerder regel dan uitzondering. Een serene en rustgevende sfeer krijg je door te kiezen voor lichte, neutrale kleuren zoals wit, beige en lichtgrijs en natuurlijke materialen zoals hout.

Rust

Als je aan de spa denkt, denk je aan rust. Het is dan ook belangrijk thuis rust te creëren. Dit doe je bij voorbaat in de slaapkamer en de badkamer. Maak er een schone, stille en serene ruimte van.

Ruim op

Rommel geeft ons meestal stress. Daarom zijn in spa’s altijd alle toiletartikelen verborgen en netjes geregeld. Doe oude dingen die je niet gebruikt weg en gebruik manden en decoratieve kommen om de spullen in op te bergen. Zorg ervoor dat het er altijd netjes en schoon uit ziet, anders krijg je geen rustgevend gevoel.

Bad of Douche

Als je een bad hebt, is het niet zo moeilijk om heerlijk te gaan liggen en relaxen met alle bovenstaande luxe, maar niet iedereen is helaas gezegend van een bad. Maar ook met een douche kom je een heel eind weg. Zorg voor een massage douchekop die de huid masseert en ontspant, verander de temperatuur van heet naar koud, of creer het “sauna” gevoel door de douche erg heet te laten worden (ga er niet in!), en de deur van de badkamer te sluiten. Dan zal het lekker gaan stomen.

Het enige wat je nu nog hoeft te doen is genieten en relaxen!