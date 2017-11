Breng je tuin in kerstsfeer

November is begonnen en daarmee komt kerst steeds wat dichterbij. Je haalt elk jaar een kerstboom in huis en tuigt hem prachtig op. Waarom zou je dit jaar niet wat extra’s doen? Door je tuin in kerstsfeer te brengen, geniet je nog meer van het kerstgevoel. Ben je benieuwd hoe je je tuin in een gezellig kerstsfeer krijgt? In dit artikel lees je een aantal leuke ideeën.

Zoek winterse verlichting uit

Bij kerst hoort kerstverlichting. Er zijn veel verschillende soorten kerstverlichting te koop en hier varieer je dan ook gemakkelijk mee. Hang verlichting in bomen en verlicht het tuinpad voor een echte kerstsfeer. Om het af te maken is het ook leuk om verlichting op te hangen aan je gevel. Denk bijvoorbeeld aan ijspegel verlichting boven je raam, deze kan je goed ophangen aan de balk van je zonneluifels. Zo hangt de verlichting vlak boven je raam en geniet je binnen van de kerstsfeer die de verlichting geeft.

Ga voor dennentakken en dennenappels

Dennentakken en dennenappels zijn kenmerkend voor kerst. Zet een glazen pot met dennenappels en kerstballen op de tuintafel. Of maak een prachtige kerstkrans met mos, dennenappels en takken met rode bessen. Heb je een dennenboom in de tuin staan? Dan kan je de dennenappels en takken daar mooi vandaan halen. Heb je geen dennenboom? In tuincentra kan zijn de takken en appels ook te koop. Een ander idee is om aan je hovenier te vragen of hij een paar dennentakken en dennenappels paar voor je kan bewaren tijdens ander tuinonderhoud.

Over the top met nepsneeuw

De afgelopen jaren hebben we geen witte kerst meer gehad in Nederland. Gelukkig kan je het heft in eigen handen nemen en je tuin extra sfeer geven met nepsneeuw. Geef potten en tafels een winterse look met nepsneeuw. Maak het af door je kerststukjes in de tuin ook te voorzien van een witte laag. Zo maak je je eigen witte kerst!

Zet een kerstboom in de tuin

Een makkelijk idee, maar daardoor niet minder leuk. Wil je niet investeren in een kerstboom voor binnen en voor buiten? Een struik of boom is ook leuk om op te tuigen. Hang kerstverlichting, kerstballen en engelenhaar in de boom. Maak hier net zoals het optuigen van de boom binnen een familie moment van en geniet van een middag in de buitenlucht.