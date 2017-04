Brit Floyd voor twee shows naar Nederland

Brit Floyd, The World’s Greatest Pink Floyd Show, komt voor twee shows naar Nederland tijdens de nieuwe tour genaamd Immersion World Tour 2017. De eerste show is in de Oosterpoort in Groningen op zaterdag 21 oktober. De tweede show is in AFAS Live in Amsterdam op zondag 22 oktober. De kaartverkoop voor beide shows start vrijdag 21 april om 10.00 uur via Ticketmaster.

Brit Floyd is een verzameling van de beste Pink Floyd tribute-muzikanten ter wereld en een spectaculair eerbetoon aan de legendarische band Pink Floyd. Na hun succesvolle tour in 2016 komt The World’s Greatest Pink Floyd Show weer terug naar Nederland. Dit keer met een compleet nieuwe show genaamd Immersion. In deze show staat het Pink Floyd album Animals centraal dat dit jaar 40 jaar bestaat. Natuurlijk komen ook de vele klassiekers van de albums The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall en The Division Bell voorbij.

BRIT FLOYD – Immersion World Tour 2017

21 oktober | De Oosterpoort, Groningen

22 oktober | AFAS Live, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 49, € 52, € 55

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag 21 april om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).