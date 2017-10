Bruno Mars komt naar Pinkpop 2018

Bruno Mars is de tweede headliner die toegevoegd is aan het programma van Pinkpop 2018. De wereldster sluit het festival op zondag 17 juni af. Aan het begin van deze week werd ook al de komst van Foo Fighters naar Landgraaf bevestigd. Pinkpop 2018 vindt plaats vier weken na Pinksteren op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop van Pinkpop start op zaterdag 24 februari 2018 via www.ticketmaster.nl en de bekende Ticketmaster verkoopadressen.