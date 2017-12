Bryan Adams voor concert naar Ziggo Dome

Bryan Adams geeft op zondag 17 juni een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert maakt deel uit van zijn ‘Ultimate Tour’ ter promotie van het nieuwe album ‘Ultimate’. Op dit album, op 3 november uitgekomen, staan twee gloednieuwe nummers en al zijn hits. De kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag 15 december om 10.00 uur.

Bryan Adams is een van de meest meeslepende live muzikanten ter wereld. Zijn energieke performance, moeiteloze podiumpresentatie en fantastische stem staan gegarandeerd voor entertainment van de bovenste plank. Tijdens de ‘Ultimate Tour’ brengt de showman een geweldige set van zijn nieuwe album ‘Ultimate’: een mix van nieuwe tracks en grote hits uit zijn enorme oeuvre, waaronder ‘(Everything I Do) I Do It For You’, ‘Can’t Stop This Thing We’ve Started’, ‘Summer of ’69’, ‘Heaven’ en nog veel meer.

Bryan Adams – Ultimate Tour 2018

Zondag 17 juni | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: vanaf € 42 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 15 december om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).