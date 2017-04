Bugaboo introduceert een nieuwe limited edition collectie: Bugaboo by Niark1

Bugaboo heeft haar nieuwste limited edition collectie gelanceerd; Bugaboo by Niark1. De collectie is ontworpen in samenwerking met de Franse kunstenaar Niark1 en vormt een speelse link naar de kenmerkende monsters van de kunstenaar. De collectie is een kleurrijke uiting van Monsters on the Move en is verkrijgbaar als de Bugaboo Cameleon³, Bugaboo Bee5, Bugaboo Donkey en de Bugaboo Buffalo.

Maak een statement met de los te verkrijgen set Niark1 bekleding, waarbij de kleurrijke monsters tot leven komen op de contrasterende zwarte stof. Een print die zelfs de allerkleinsten zal fascineren met de uitgesproken kleuren en vormen. Als de zon schijnt, gebruik je de petrolblauwe breezy zonnekap met monsters ter verkoeling. Of je nou een nieuwe kinderwagen koopt of jouw huidige kinderwagen wil opfrissen, met Niark1’s alternatieve meesterwerk maak je een statement!

De Bugaboo by Niark1 collectie is voor een tijdelijke periode wereldwijd verkrijgbaar vanaf april 2017.