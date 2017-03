Heb jij ‘bureaubillen’? (zo doe je er iets aan!)

Wie de hele dag achter een bureau werkt, krijgt vaak last van uitgezakte billen omdat de spieren verdwijnen door het gebrek aan beweging, en vetcellen kunnen zich gaan vermenigvuldigen, wat leidt tot dikke ‘bureaubillen’. Door enkele maatregelen te nemen, kan je het probleem echter verkleinen.

1. Neem een pauze

Dit lijkt misschien voor de hand, maar als je bureau gebonden bent voor het grootste deel van de dag, zorg ervoor dat je regelmatig een pauze neemt. Dit zal je bloedstroom in beweging houden en je spieren actief. Probeer om de 30 minuten op te staan ​​van je bureau en maak een wandeling.

2. Beweeg terwijl je zit

Beweging is noodzakelijk omdat je daardoor de opeenhoping van vet verhindert en opgeslagen vet verbrandt. Doe simpele oefeningen achter je bureau.

3. Borstel de droge huid

Borstel in de ochtend voordat je gaat douchen met een stevige, natuurlijke borstel op de huid om de circulatie en energie te verhogen. Dit kan ook helpen tegen cellulitis, want het maakt je huid zachter en verzacht eventuele onvolkomenheden.

4. Medicine Ball

Medicine balls kunnen wonderen verrichten bij het versterken en opnieuw activeren van de spieren. Breng een naar kantoor voor een snelle bureau training. Probeer plat op je rug te liggen en plaats beide hielen op de top van de bal, en duw dan je hielen op de bal en verhoog je heupen tot een brug positie. Laat je heupen terug gaan naar de beginpositie en herhaal. Dit helpt de bilspieren te verstevigen.

5. Eet vette vis

Het is belangrijk om de juiste soorten vetten op te nemen in je voedingspatroon voor een optimale gezondheid en welzijn. Door het eten van een dieet rijk aan vette vis, kun je elasticiteit van de huid verbeteren over je hele lichaam, met inbegrip van je billen. Eet minimaal twee porties vette vis per week, zoals zalm of tonijn.