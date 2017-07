Het beroemde Byblos Hotel in St. Tropez bestaat dit jaar 50 jaar. Vele beroemdheden als Briggite Bardot en Mick Jagger hebben hier menige nacht doorgebracht. De Sisley-Spa die zich in het Byblos bevindt bestaat dit jaar 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan introduceren Sisley en Le Byblos de Vanity Bag. Stijlvol, kleurrijk en van waanzinnige kwaliteit, dat is de Byblos Vanity Bag by Sisley. Voorzien van Sisley’s mooiste zonneproducten, is de tas bijzonder geschikt om tijdens de vakantie mee te paraderen over het strand, bij Club 55 en in de lieflijke straatjes van St. Tropez. Het leer van de tas is in de kleuren van het hotel en samen met de vier zonneproducten van Sisley maakt dit de luxe tas tot een ware musthave voor deze zomer.

De Byblos Vanity Bag by Sisley is exclusief verkrijgbaar bij Hotel Le Byblos in Saint-Tropez tot 10 oktober 2017. De tas heeft een gelimiteerde oplage van 50 stuks wereldwijd en de verkoopprijs bedraagt €2.000,-