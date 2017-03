Cacao en cafeïne zijn inderdaad de beste combinatie ooit

Diep van binnen wisten we het altijd al, maar de wetenschap bewijst dat cacao en cafeïne inderdaad het beste huwelijk ooit zijn. Onlangs werd een studie afgerond die de bevoegdheden van deze twee donkere geneugten verkent. Voor de studie werden de “acute effecten van gebrouwen cacaoverbruik op aandacht, motivatie om cognitief werk te doen en gevoelens van angst, energie en vermoeidheid, onderzocht.” In een bijna één jaar durende studie, dronken proefpersonen gebrouwen cacao, cacao met cafeïne, cafeïne zonder cacao, en een placebo met geen cafeïne of cacao. Daarna werden ze gevraagd om testen te doen om zowel cognitieve taken als stemming te evalueren.

Cacao blijkt de bloedtoevoer naar de hersenen te verhogen, wat cognitie en aandacht verhoogd. Cafeïne alleen kan angst verhogen. Dit bijzondere project heeft gevonden dat cacao cafeïne’s angst-producerende effecten vermindert. Een goede reden om mokka lattes te drinken!” De resultaten van de tests zijn zeker veelbelovend en tonen aan dat cacao en cafeïne goede keuzes zijn voor studenten en iedereen die behoefte heeft om volgehouden aandacht te verbeteren.