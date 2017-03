Carrièrekansen doorslaggevend bij werkgeverskeuze

Voor vrouwen die zojuist hun carrière zijn gestart of tot de ‘millennials’-groep behoren, zijn de kansen die bedrijven bieden voor loopbaanontwikkeling doorslaggevend. Ruim een derde (35 procent) van de ondervraagde vrouwen is recentelijk van werkgever veranderd omdat het bedrijf te weinig carrièrekansen bood. Dat blijkt uit een studie van PwC onder 4,792 professionals uit zeventig landen, waaronder ruim 200 uit Nederland.

Voor 67 procent van de vrouwen zijn positieve rolmodellen binnen het bedrijf belangrijk in hun werkgeverskeuze. Aan de start van hun carrière loopt dit percentage op tot 76 procent. Vooral in door mannen gedomineerde sectoren, zoals fintech en de bouw, hechten vrouwen waarde aan rolmodellen.

Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen (56 procent) kijkt naar de voortgang die een bedrijf boekt op het gebied van diversiteit om tot een werkgeverskeuze te komen. Onder starters is dit percentage zelfs 61 procent. Diversiteit binnen de bedrijfstop is ook doorslaggevend: 61 procent van de vrouwen liet dat aspect meewegen in hun besluit om hun meest recente baan te accepteren. Zowel mannen als vrouwen ranken carrièreperspectief, marktconform loon en flexwerken in de top-3 van arbeidsvoorwaarden.