Celine Dion voor concert naar Nederland

Céline Dion komt na een afwezigheid van 9 jaar weer naar Nederland voor een concert. Als onderdeel van haar ‘Live 2017’-tour geeft zij een exclusieve show op vrijdag 23 juni in GelreDome, Arnhem. De voorverkoop van dit bijzondere concert begint op vrijdag 3 februari om 10:00 uur via ticketmaster.nl

De Canadese zangeres die met nummers als ‘The Power Of Love’, ‘Think Twice’ en natuurlijk Titanic-ballad ‘My Heart Will Go On’ de wereld veroverde, is een van de grootste en succesvolste artiesten van haar generatie. Het concert maakt deel uit van een grotere Europese tournee, die Céline onder meer langs Londen, Parijs en Berlijn brengt.

Ticketprijzen

Er zijn alleen zitplaatsen beschikbaar. De reguliere kaartverkoop start 3 februari om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl.