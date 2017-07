Celtic Woman naar Nederland voor concert

Op maandag 13 november komt Celtic Woman naar Koninklijk Theater Carré met hun nieuwe ‘Voices Of Angles’ tournee. De tour presenteert de engelachtige stemmen van Susan McFadden, Mairéad Carlin, Éabha McMahon en introduceert de nieuwe Keltische violist Tara McNeill. Zij worden begeleid door een groep musici en dansers die een mix brengen van eeuwen aan muzikale en culturele traditie. De kaartverkoop voor dit concert start aanstaande donderdag om 10.00 uur.

De show brengt veel nummers van hun Grammy-genomineerde album ‘Voices of Angels’, een nieuw podiumontwerp, prachtige kostuums en geweldige arrangementen met een schitterende choreografie; tijdloze traditionele Ierse nummers en hedendaagse klassiekers, allemaal gebracht in de eigen, beroemde stijl van de groep waarmee ze vele prijzen wonnen. Sinds de oprichting in 2005 verkocht Celtic Woman al meer dan vier miljoen kaarten in 23 landen verdeeld over zes continenten.

Celtic Woman – Voices Of Angels

Maandag 13 november | Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: vanaf € 40 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start donderdag om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).