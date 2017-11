Champignons zitten vol met antioxidanten die mogelijk anti-aging effecten kunnen hebben

Champignons bevatten ongewoon hoge hoeveelheden van twee antioxidanten waarvan sommige wetenschappers suggereren dat ze kunnen bijdragen aan de strijd tegen veroudering en aan het versterken van de gezondheid, aldus een team van onderzoekers van de Penn State University. In een studie ontdekten onderzoekers dat champignons grote hoeveelheden van het ergothioneïne en glutathion bevatten, beide belangrijke antioxidanten. Ook ontdekten de onderzoekers dat de hoeveelheden van de twee verbindingen sterk varieerden tussen paddenstoelensoorten. Volgens de onderzoekers variëren de hoeveelheden ergothioneine en glutathion in paddenstoelen per soort met de porcini-soort, een wilde variëteit, met de hoogste hoeveelheid van de twee verbindingen van de 13 geteste soorten. De meer gangbare paddestoeltypen, zoals de witte knop, hadden minder antioxidanten, maar hadden hogere hoeveelheden dan de meeste andere voedingsmiddelen. Het koken van paddenstoelen lijkt de verbindingen niet significant te beïnvloeden.

Wanneer het lichaam voedsel gebruikt om energie te produceren, veroorzaakt het ook oxidatieve stress omdat sommige vrije radicalen worden geproduceerd. Vrije radicalen zijn zuurstofatomen met ongepaarde elektronen die schade aan cellen, eiwitten en zelfs DNA veroorzaken, aangezien deze zeer reactieve atomen door het lichaam reizen en op zoek zijn naar paren met andere elektronen. Het aanvullen van antioxidanten in het lichaam kan dan helpen beschermen tegen deze oxidatieve stress.

“Er is een theorie – de vrije-radicalentheorie van veroudering – die al lang bestaat, die zegt dat wanneer we ons voedsel oxideren om energie te produceren, er een aantal vrije radicalen zijn die worden geproduceerd als bijproducten van die actie en veel van deze zijn vrij giftig “, zei de onderzoeker. “Het lichaam heeft mechanismen om de meeste van hen te beheersen, inclusief ergothioneïne en glutathione, maar uiteindelijk genoeg om schade te veroorzaken, die is geassocieerd met veel van de ziekten van veroudering, zoals kanker, coronaire hartziekten en de ziekte van Alzheimer.”