Op 25 en 26 februari vindt in Amsterdam het chocoladefestival Chocoa 2017 plaats. Tijdens Chocoa Festival kom je alles te weten over chocolade en krijg je antwoord op al je vragen over cacao en alles wat daarbij komt kijken. Op Chocoa Festival leer je onder andere over het proces van cacaoboon naar chocoladereep, proef enorme verscheidenheid aan smaken van goede cacao en betere chocolade, in combinatie met wijn, koffie of speciaalbier bij één van de wel 75 stands en geniet van deze fantastische smaakcombinaties onder begeleiding van je favoriete chocolademakers.

Alles wat je ooit wilde weten over de magische wereld van chocolade vind je op Chocoa Festival:

Het Chocoa Festival is onderdeel van Chocoa 2017 (22 t/m 26 februari 2017), een cacao-vakbeurs, een congres, en seminars over zelf chocolade make.

Chocoa Festival 2017

Wanneer: 22, 23 en 24 februari: beurs, congres en seminars, 25 en 26 februari: chocoladefestival, debat en heel veel proeven

Waar: Beurs van Berlage, Amsterdam. Kaartverkoop en meer informatie via www.chocoa.nl