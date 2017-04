Chris Rea voor concert naar Carré

Zojuist is de Europese tournee van Chris Rea aangekondigd. De tour staat in het teken van het nieuwe album Road Songs for Lovers dat in september uitkomt. Onderdeel van deze tour is het concert op zaterdag 7 oktober in Koninklijk Theater Carré. De kaartverkoop hiervoor start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via Ticketmaster.

Zoals menig groot artiest is Chris Rea in het bezit van een geheel eigen unieke artistieke visie en heeft hij altijd zijn eigen pad bewandeld. Met zijn muzikale DNA heeft hij een onuitwisbare indruk in de muziekindustrie achtergelaten. Zo is hij artiest maar ook kunstenaar, blues liefhebber en een groot liefhebber van auto’s, filmmaker en een door Italië beïnvloedde klassieke componist. Hij verkocht meer dan 30 miljoen albums wereldwijd door voornamelijk gewoon maar zichzelf te zijn. Het jaar 2017 staat voor de zanger in het teken van een nieuw album met prachtige rockballads die zijn unieke stemgeluid en schrijftalent op het hoogste niveau laat zien.

Chris Rea – Road Songs For Lovers

Zaterdag 7 oktober 2017 | Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 49, € 54, € 59 en € 64 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).