Comedian Jimmy Carr in 2018 met vier best-of shows naar Nederland

De populaire Britse comedian Jimmy Carr komt eind 2018 terug naar Nederland voor een serie voorstellingen in Rotterdam, Tilburg, Amsterdam en Groningen. De shows zijn onderdeel van zijn uitgebreide Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Worldtour. Tickets voor deze shows zijn vanaf vrijdag 8 december om 15:00 uur te koop.

Voor deze speciale tour verzamelde Jimmy Carr de beste grappen uit zijn 15-jarige carrière en schreef hij splinternieuw materiaal, wat resulteert in de geweldige Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Worldtour. Een hilarische voorstelling vol oneliners, grove grappen en scherpe publieksparticipatie in sneltreinvaart, zoals we die van Jimmy Carr kennen.

Jimmy Carr – Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Worldtour

Zondag 28 oktober 2018 | Nieuwe Luxor, Rotterdam

Zaterdag 17 november 2018 | 013, Tilburg

Zondag 18 november 2018 | Oosterpoort, Groningen

Vrijdag 23 november 2018 | Carré, Amsterdam

Aanvang: 19:00 uur | Entree: v.a. €29 (exclusief servicekosten)

De kaartverkoop voor deze shows start vrijdag 8 december om 15.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).