Complimentendag: 97% Nederlanders geeft regelmatig complimenten

Vandaag is het Nationale Complimentendag en datingsite Parship deed onderzoek naar het geven en ontvangen van complimentjes. Daaruit blijkt dat 97 procent regelmatig complimentjes geeft aan een geliefde partner, collega of vriend(in). En hoewel de complimentjes ons regelmatig om de oren vliegen, heeft 27 procent van de Nederlanders toch nog steeds moeite om hier goed mee om te gaan.

De meest voorkomende onhandige reacties zijn:

Verlegen worden en daardoor niet weten wat te zeggen.

Het compliment afdoen met een grapje.

De opmerking bagatelliseren onder het mom van ‘nee joh, het valt wel mee’.

Snel een complimentje teruggeven om ervan af te zijn.

Een compliment is over het algemeen natuurlijk goed bedoeld, maar toch kan het door de reactie van de ontvanger onbedoeld voor een ongemakkelijke situatie zorgen. In het onderzoek is ook gekeken naar de onderwerpen waarover we de meeste complimentjes geven (en dus soms ook struikelen bij het uitdelen):

* Mooie lach, ogen of billen: 58 procent gaat over het uiterlijk.

* Ik vind je lief, grappig of goed: 51 procent gaat over de persoonlijkheid.

* Topper van een collega: 41 procent gaat over werk.

* Natuurtalent: 28 procent gaat over een vaardigheid zoals beheersing van sport, taal of andere skill.

* Smaakvol: 21 procent gaat over smaak van een persoon zoals kledingstijl of interieur.

* Wat ben jij slim: 17 procent gaat over intelligentie.

* Goed gedaan: 12 procent gaat over het gekozen levenspad zoals huis, opleiding of financiële situatie.

* Leuke kinderen: 9 procent gaat over het kroost.

Hoewel beide geslachten ongeveer even complimenteus menen te zijn, zijn het wel de vrouwen (98%) die vaker een compliment ontvangen dan de mannen (90%). Ook het onderwerp waarover complimenten worden ontvangen verschilt aanzienlijk: vrouwen krijgen vaker een liefkozende opmerking over hun looks (26% versus 12%) en mannen over hun persoonlijkheid (27% versus 22%).