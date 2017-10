Van 11 november 2017 t/m 14 januari 2018 wordt voor de 11e keer het Cool Event Scheveningen georganiseerd. De inmiddels bekende schaatsbaan van 600 m2 ‘Kurhausplein on ice’ wordt op zaterdag 11 november feestelijk geopend. Op 2 december opent op de boulevard de Ice Expo, de ijssculpturen expositie met als thema 200 jaar Scheveningen om een aftrap te geven voor het themajaar ‘Feest aan zee’ in 2018. Op die zelfde dag opent ook de ‘roetsjbaan’: een 30 meter lange ijsglijbaan vanaf de Pier. Naast de schaats- en roetsjbaan en de ice expo worden er gedurende het Cool Event diverse winterse activiteiten georganiseerd in Scheveningen.

Meer informatie: cooleventscheveningen.nl