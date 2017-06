Cosmetische chirurgie kan de kwaliteit van je leven verbeteren

Een aantal medische en wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat cosmetische chirurgie het gevoel van eigenwaarde en aantrekkelijkheid van een persoon verhogen, en uiteindelijk leidt tot grotere prestaties en succes in het leven. Maar minder bekend is de vraag of anderen deze positieve eigenschappen zien in de persoon die een cosmetische procedure heeft ondergaan. Uit een recente studie blijkt nu dat vaker wel dan niet, mensen die gezichtsverjonging’s procedures hebben ondergaan, met inbegrip van het gezicht, oogleden en wenkbrauw lift, vaak worden gezien als meer succesvol en gezond, niet alleen meer fysiek aantrekkelijk. De studie suggereert dat cosmetische chirurgie “nog grotere maatschappelijke voordelen biedt dan alleen het herstellen van een jeugdige uitstraling aan het gezicht.”

In deze studie hebben de onderzoekers enquêtes gehouden onder 504 mensen (333 vrouwen, 165 mannen en 6 met een niet nader gespecificeerde geslacht), die foto’s van de patiënten voor of na de operatie (niet beide) bekeken. Voor elke foto werden proefpersonen gevraagd om de aantrekkelijkheid, ervaren succes, en de algehele gezondheid te beoordelen. Ze werden ook gevraagd om de leeftijd van de persoon op de foto te raden. Zes van de patiënten hadden gezicht en ooglid liften ondergaan, terwijl de overige zes facelifts, ooglid liften, en wenkbrauwen liften hadden ondergaan. Over het algemeen vonden de onderzoekers dat de deelnemers een hogere beoordeling gaven aan vrouwen in post-operatieve foto’s. Ook werden ze ervaren als aantrekkelijker, gezonder en succesvoller. Deelnemers vonden ook dat de vrouwen jonger waren.