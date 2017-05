Culinair genieten tijdens Taste of Amsterdam

Tijdens het Pinksterweekend kun je weer culinair genieten van de Taste of Amsterdam in het Amstelpark. Het grootste restaurantfestival van Amsterdam vindt dit jaar plaats van 2 t/m 5 juni. Dit culinaire event is een echte ‘foodie heaven’, waar gekookt wordt door de beste Nederlandse én internationale chef-koks van nieuwe en gevestigde restaurants en innovatieve bars. De grootte van de gerechten zijn afgestemd om jou de kans te geven om van meerdere restaurants iets te kunnen proeven tijdens je bezoek. Met een cocktail, speciaal biertje of goed glas wijn dans je door het Amstelpark op fijne deuntjes.

Er is niet alleen veel te proeven op Taste of Amsterdam, maar ook heel veel te doen. Van zelf aan de slag gaan in de keuken, tot het volgen van wijnproeverijen, kookdemonstraties van Nederlands bekendste chefs, masterclasses en veel meer entertainment! Er is ook een food market waar je bijzondere ingrediënten mee kunt nemen naar huis, en nog veel meer.

Taste of Amsterdam

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 juni 2017