Cultureel foodfestival Lepeltje Lepeltje viert vijfde seizoen

Het cultureel foodfestival Lepeltje Lepeltje trekt voor het vijfde jaar op rij naar de mooiste parken van Nederland. Na Dordrecht worden achtereenvolgend Amersfoort, Apeldoorn, Utrecht, Zwolle en Eindhoven aangedaan. In deze zes steden wordt genoten van een ruim aanbod aan mobiele keukens én een breed muzikaal programma. Culturele en culinaire genieters kunnen er terecht voor een enorm palet aan smaken, geuren en tonen. Leef je uit op eigenzinnige gerechten, of kies voor een klassiek recept. Daarnaast kan je over de mooie-spullen-markt struinen, terwijl de allerkleinsten genieten van een rijk gevuld kinderprogramma.

Lepeltje Lepeltje Dordrecht: Hemelvaartsweekend

10 t/m 13 mei – Weizigtpark

Lepeltje Lepeltje Amersfoort: Hemelvaartsweekend

18 t/m 21 mei – Burgemeester Brouwerplantsoen

Lepeltje Lepeltje Apeldoorn

8 t/m 10 juni – Beekpark

Lepeltje Lepeltje Utrecht

29 juni t/m 1 juli – Park Lepelenburg

Lepeltje Lepeltje Zwolle

5 t/m 8 juli – Ter Pelkwijkpark

Lepeltje Lepeltje Eindhoven

31 augustus t/m 2 september – Anne Frankplantsoen

www.lepeltje-lepeltje.com