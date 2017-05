Ook dit jaar kun je weer genieten van het cultureel foodfestival Lepeltje Lepeltje, dat dit jaar naar maar liefst acht steden trekt. De meest uiteenlopende gerechten worden geserveerd terwijl er toffe bands en DJ’s spelen. Mobiele keukens serveren vers, ambachtelijk eten waarvan het water je in de mond loopt. Het ruime aanbod verrukkelijke gerechten is om je vingers bij af te likken. Of je nou omnivoor, carnivoor, herbivoor, snackliefhebber of fijnproever bent. Daarnaast worden er heerlijke (speciaal)bieren en wijnen geserveerd. Het middelpunt van Lepeltje Lepeltje is het kleurige podium, waar bands en DJ’s de toon zetten. Er komt van alles voorbij: funk, soul, rock, wereldmuziek, noem maar op. Reken maar dat de sfeer er goed in komt. Ook de kids vermaken zich optimaal en er is tevens een mooie-spullen-markt. Zoals altijd is de toegang gratis.

Op de markt zijn allerlei creatieve en ambachtelijke producten te koop. Er is van alles te vinden op het gebied van mode, vintage, interieur, kunst, accessoires, eten, kinderkleding en vrije tijd. Er worden mooie, eerlijke waren verkocht door marktkramers met passie en liefde voor hun product.

Voor de kleinste bezoekers is er een speciaal kinderprogramma met leerzame workshops, boeiend theater en gekke knutselactiviteiten. Ouders kunnen lekker genieten terwijl de kids hun lol niet op kunnen.

Kijk voor de gehele agenda op www.lepeltje-lepeltje.com.