Cybex Eezy S buggy collectie

De nieuwe Cybex ultra-compact Eezy S collectie biedt verschillende buggy’s voor families die de wereld reizend willen ontdekken. De belangrijkste eigenschap van deze buggy’s is het smalle ontwerp zonder in te leveren op comfort en een gemakkelijke bediening. Deze nieuwe lijn verrast met innovatieve kenmerken zoals de roteerbare zitting van de Cybex Eezy S Twist en het extra comfort van de Cybex Eezy S+. De stadsbuggy Cybex Eezy S is de juiste keuze voor families die het simpel willen houden.