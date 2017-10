Daarom! Veilig internetten voor het hele gezin

Anno 2017 is er geen ontkomen meer aan: het hele gezin zit op internet en er is niet altijd evenveel grip te krijgen op alle gebruikers binnen het gezin. Het is ontzettend belangrijk om Veilig internet bespreekbaar te maken binnen het gezin, daarom geven we in samenwerking met KPN internet thuis een aantal tips die helpen bij veilig internetten voor het hele gezin.

Maak afspraken

Peuters kijken filmpjes op YouTube, scholieren maken hun huiswerk met de tablet ernaast en tieners zijn niet weg te slaan uit hun mobiele telefoon. Toch is het goed om afspraken te maken over het internetgebruik. Hoelang mag jouw kind gebruik maken van het internet per dag? En ook: hoe is jouw internetgebruik en het gebruik van jouw partner in het bijzijn van de kinderen?

Praat over de gevaren van internet

Kinderen kunnen het internet wel gebruiken voor nuttige doeleinden, maar ook is het handig om de gevaren van het internet bespreekbaar te maken. Kinderen zouden uit nieuwsgierigheid op zoek kunnen gaan naar donkere uithoeken van het wereldwijde web, maar narigheid kan ook uit onverwachte hoek komen. Spreek daarom met je kinderen af dat ze alleen websites mogen bezoeken die ze met papa en mama hebben afgesproken en (voor iets oudere kinderen) dat ze alleen met bekenden mogen praten op het internet.

Stel je open op

Alhoewel je kinderen privacy verdienen, is openheid over internetgebruik binnen het gezin ontzettend belangrijk. Laat ook aan je kinderen zien wat jij op de computer doet en hoe jij de internetverbinding gebruikt. Vraag dit ook van je kinderen, laat ze eens zien met wie ze whatsappen en waar het over gaat, welke video’s ze kijken op YouTube. Zorg ervoor dat jouw toezicht geen controle is, maar wel interesse in waar de kinderen zich op dat moment mee bezig houden.

Zorg voor een veilige verbinding

Diverse internetproviders zorgen voor een veilige verbinding. Wellicht is het mogelijk om een kindvriendelijke zone in te stellen met beperkingen. Deze beperkingen zijn per huishouden verschillend, het is maar net waar jij vindt dat de grens ligt qua wat jouw kind mag zien op internet en wat niet. Ook wat betreft (illegaal) downloaden is het raadzaam om daar afspraken over te maken en te zorgen voor goede beveiligingssoftware (zoals KPN Veilig).

Maak het niet te zwaar

Verbied je kinderen niets. Je kunt je kinderen verbieden om te chatten via Facebook of om de website van Instagram te blokkeren op de laptop of op je smartphone. Maar toch is dit niet de basis voor het bouwen van een stevige relatie en openheid over internetgebruik. Laat je kind het internet ontdekken maar maak het gebruik dus wel bespreekbaar. Wees wijs, treed op als ouder, wees geïnteresseerd en check af en toe eens met het kind de geschiedenis. Er bestaan tevens genoeg series en documentaires over de gevaren van het internet, wellicht handig om deze te kijken met (oudere) kinderen.

Wat doe jij er aan om internetten binnen het gezin voor alle leden veilig te houden? Uit onderzoek is gebleken dat het bespreekbaar maken van bloot en seks op internet nog steeds met te weinig kinderen gebeurt. Wat doe jij er aan om dit te bespreken?