Dagdromen is goed: het betekent dat je slim bent

Een nieuwe studie suggereert dat dagdromen tijdens bijeenkomsten niet noodzakelijkerwijs een slecht ding is. Het kan een teken zijn dat je echt slim en creatief bent. “Mensen met efficiënte hersenen kunnen teveel hersencapaciteit hebben om hun gedachten niet te laten dwalen,” zei de onderzoeker.

De onderzoekers hebben de hersenpatronen van meer dan 100 mensen gemeten terwijl ze in een MRI-machine lagen. Deelnemers werden geïnstrueerd om vijf minuten op een stationair fixatiepunt te concentreren. Het team gebruikte de gegevens om te identificeren welke delen van de hersenen samenwerken. Toen ze hadden ontdekt hoe de hersenen samen in rust werken, vergeleek het team de data met tests, waarbij de intellectuele en creatieve vaardigheden van de deelnemers zijn gemeten. Deelnemers hebben ook een vragenlijst ingevuld over hoe vaak hun gedachten afdwaalden in het dagelijkse leven. Degenen die frequenter dagdromen meldden, scoorden hoger op intellectueel en creatief vermogen en hadden efficiëntere hersensystemen die in de MRI-machine werden gemeten.

Hoe kun je weten of je hersenen efficiënt zijn? Een aanwijzing is dat je in en uit gesprekken of taken kunt gaan en dan natuurlijk terug kan komen zonder belangrijke punten of stappen te missen.